Расположите в хронологической последовательности события 17 века. 1) Смоленская ??ойна 2) выступление И. Болотникова 3) начало царствования Алексея Михайловича 4) медный бунт

История
Расположите в хронологической последовательности события 17 века. 1) Смоленская ??ойна 2) выступление И. Болотникова 3) начало царствования Алексея Михайловича 4) медный бунт
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2,1,3,4 вроде так, мне кажется
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