Как решать примеры? 5 ч. 20 мин.- 30 мин.= 1 мин. 10 с.-40 с. =
Математика
Как решать примеры? 5 ч. 20 мин.- 30 мин.= 1 мин. 10 с.-40 с. =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевести все в минуты (1час=60 мин.) 320мин.-30мин.=290 мин=4ч.50мин 1мин10сек-40сек=70сек-40сек=30сек
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