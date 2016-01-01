Спиши текст вставляя нужные буквы выпиши выделенные слова над ними укажи часть речи ПОКАЖИ КАК ОНИ ОБРАЗОВАНЫ НАД КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И НАД НИМИ УКАЖИ ЧАСТЬ РЕЧИ НАЙДИ И ПОДЧЕРКНИ СЛОЖНОЕ СЛОВО

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Спиши текст вставляя нужные буквы выпиши выделенные слова над ними укажи часть речи ПОКАЖИ КАК ОНИ ОБРАЗОВАНЫ НАД КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И НАД НИМИ УКАЖИ ЧАСТЬ РЕЧИ НАЙДИ И ПОДЧЕРКНИ СЛОЖНОЕ СЛОВО

Автор: Гость