Спиши текст вставляя нужные буквы выпиши выделенные слова над ними укажи часть речи ПОКАЖИ КАК ОНИ ОБРАЗОВАНЫ НАД КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И НАД НИМИ УКАЖИ ЧАСТЬ РЕЧИ НАЙДИ И ПОДЧЕРКНИ СЛОЖНОЕ СЛОВО
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Спиши текст вставляя нужные буквы выпиши выделенные слова над ними укажи часть речи ПОКАЖИ КАК ОНИ ОБРАЗОВАНЫ НАД КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И НАД НИМИ УКАЖИ ЧАСТЬ РЕЧИ НАЙДИ И ПОДЧЕРКНИ СЛОЖНОЕ СЛОВО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолет - сам летает. Самолет - сложное слово. Образовано от слов сам и летает. Дальше сам. Только объясняю!)
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