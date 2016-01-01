Календарь памятных Дат посвященный героям Отечественной войны 1812 года

Окружающий мир
Календарь памятных Дат посвященный героям Отечественной войны 1812 года
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 ноября 1812г. и ещё много много много много дат
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Обьясни смысл пословицы слезами горю не поможешь
Ответить
Русский язык
Спиши текст вставляя нужные буквы выпиши выделенные слова над ними укажи часть речи ПОКАЖИ КАК ОНИ ОБРАЗОВАНЫ НАД КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И НАД НИМИ...
Ответить
История
ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ!!!! до 11марта 2016 СПАСИБО ^_^
Ответить
Физика
Найдите давление,производимое стулом на паркет,масса которого 7320 г, а площадь одн??й ножки 4 см в квадрате?
Ответить
Русский язык
509 упр пожалуйста помогите ( со второго абзаца) спасибо!
Ответить