Краткое содержание рассказа телешова Домой

Гость: Гость:

Маленький Сёмка, сын переселенцев в Сибирь, умерших в дороге от тифа, сбегает из барака, чтобы вернуться домой в Расею, в село Белое на речке Узюпке. Люди помогают ему: указывают дорогу, кормят, переправляют через реку. Сёмка прибивается к пожилому беглому каторжнику, которого зовёт дедушкой. Оба мечтают, как перевалив через Уральские горы, придут в Расею. В дороге мальчик заболевает и каторжник приводит его в городскую больницу, где его арестовывают. Уже выздоравливающий Сёмка видит из окна больницы, как дедушку, закованного в кандалы, гонят обратно на каторгу в Сибирь.