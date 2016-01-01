Краткое содержание рассказа телешова Домой
Литература
Краткое содержание рассказа телешова Домой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький Сёмка, сын переселенцев в Сибирь, умерших в дороге от тифа, сбегает из барака, чтобы вернуться домой в Расею, в село Белое на речке Узюпке. Люди помогают ему: указывают дорогу, кормят, переправляют через реку. Сёмка прибивается к пожилому беглому каторжнику, которого зовёт дедушкой. Оба мечтают, как перевалив через Уральские горы, придут в Расею. В дороге мальчик заболевает и каторжник приводит его в городскую больницу, где его арестовывают. Уже выздоравливающий Сёмка видит из окна больницы, как дедушку, закованного в кандалы, гонят обратно на каторгу в Сибирь.
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