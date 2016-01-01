Краткое содержание рассказа телешова Домой

Литература
Краткое содержание рассказа телешова Домой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький Сёмка, сын переселенцев в Сибирь, умерших в дороге от тифа, сбегает из барака, чтобы вернуться домой в Расею, в село Белое на речке Узюпке. Люди помогают ему: указывают дорогу, кормят, переправляют через реку. Сёмка прибивается к пожилому беглому каторжнику, которого зовёт дедушкой. Оба мечтают, как перевалив через Уральские горы, придут в Расею. В дороге мальчик заболевает и каторжник приводит его в городскую больницу, где его арестовывают. Уже выздоравливающий Сёмка видит из окна больницы, как дедушку, закованного в кандалы, гонят обратно на каторгу в Сибирь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши слова ,в которо=ых нет мягких согласных звуков: ЛИСТЬЯ,КОРНИ,ВЕТКИ,ЦВЕТКИ,П??ОДЫ,КРОНА,СТЕБЕЛЬ,СЕМЕНА,СТВОЛ
Ответить
Окружающий мир
Календарь памятных Дат посвященный героям Отечественной войны 1812 года
Ответить
Окружающий мир
Обьясни смысл пословицы слезами горю не поможешь
Ответить
Русский язык
Спиши текст вставляя нужные буквы выпиши выделенные слова над ними укажи часть речи ПОКАЖИ КАК ОНИ ОБРАЗОВАНЫ НАД КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И НАД НИМИ...
Ответить
История
ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ!!!! до 11марта 2016 СПАСИБО ^_^
Ответить