За 8 ч на одном станке изготовили 1456 деталей, а за 9ч на другом станке - на 470 деталей больше. На каком станке за 1ч изготовили больше деталий и на сколько деталей больше?
Математика
За 8 ч на одном станке изготовили 1456 деталей, а за 9ч на другом станке - на 470 деталей больше. На каком станке за 1ч изготовили больше деталий и на сколько деталей больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1456:8=182 - дет. за 1 час на 1 станке 2) 1456+470 = 1926 - изготовили на 2 станке 3) 1926:9 = 214 дет - на 2 станке за 1 час 4) 214 - 182 = 32 - на столько больше на 2 станке
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