За 8 ч на одном станке изготовили 1456 деталей, а за 9ч на другом станке - на 470 деталей больше. На каком станке за 1ч изготовили больше деталий и на сколько деталей больше?

Математика

За 8 ч на одном станке изготовили 1456 деталей, а за 9ч на другом станке - на 470 деталей больше. На каком станке за 1ч изготовили больше деталий и на сколько деталей больше?

Автор: Гость