Які ознаки об`еднують відібраних тварин?-сорока ,ластівка,стриж,горобець,голуб,жу??авель,голуб,яструб,шпак,дятел?
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Які ознаки об`еднують відібраних тварин?-сорока ,ластівка,стриж,горобець,голуб,жу??авель,голуб,яструб,шпак,дятел?
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