28м в кубе.= ? дм в кубе,17см в кубе = ? дм в кубе,700мм в кубе =?дм в кубе
Математика
28м в кубе.= ? дм в кубе,17см в кубе = ? дм в кубе,700мм в кубе =?дм в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28м3 = 28*1000=28 000дм3; 2)17см3 = 17: 1000=0,017дм3; 3) 700мм3=700:1 000 000 = 0,0007дм3.
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