28м в кубе.= ? дм в кубе,17см в кубе = ? дм в кубе,700мм в кубе =?дм в кубе

Математика

28м в кубе.= ? дм в кубе,17см в кубе = ? дм в кубе,700мм в кубе =?дм в кубе

Автор: Гость