Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. в 1602 году из России в П??льшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 года он вторгся в Росс...

История

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. в 1602 году из России в П??льшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 года он вторгся в Россию имея всего около 4000 человек Казаков и Поляков. В 1605 году он взошел на трон. Вопросы: 1) Чем можно объяснить успех Лжедмитрия 1 в борьбе за власть? 2) Укажите не менее двух причин почему же его царствование было столь не долгим? 3) Назовите не менее двух положений.

Автор: Гость