Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. в 1602 году из России в П??льшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 года он вторгся в Росс...
История
Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. в 1602 году из России в П??льшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 года он вторгся в Россию имея всего около 4000 человек Казаков и Поляков. В 1605 году он взошел на трон. Вопросы: 1) Чем можно объяснить успех Лжедмитрия 1 в борьбе за власть? 2) Укажите не менее двух причин почему же его царствование было столь не долгим? 3) Назовите не менее двух положений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казаки и крестьяне не любили Бориса Годунова и предложение Лжедмитрия их устраивало. Также влияло их сомнение в законности Бориса Годунова. Причины падения Лжедмитрия: 1. ему была чужда торжественная дворцовая медлительность 2. сам учил стрельцов стрелять из пушек 3. носил польское платье, брил бороду, не спал после обеда 4.лично принимал челобитные 5.критиковал церковь 6. говорил боярам о необходимости образования для народа 7. не ввел католицизм, чем разозлил поляков 8. не ввел Юрьев день
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