Начертите в тетради треугольник ABC. На стороне AB отметьте точки Е и К.через точки Е и К параллельно стороне АС проведите отрезки EN и KL.Сколько получилось треугольников? Запишите параллельные стороны треугольников. Используй...

Математика

Начертите в тетради треугольник ABC. На стороне AB отметьте точки Е и К.через точки Е и К параллельно стороне АС проведите отрезки EN и KL.Сколько получилось треугольников? Запишите параллельные стороны треугольников. Используйте обозначения при записм.

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