Из посёлка сосенки в деревню ельники выехал велосипедист со скоростью 9 км/ч. одно??ременно навстречу ему из деревни ельники выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч.какое расстояние будет между ними через 40 минут,если расстоя...

Математика

Из посёлка сосенки в деревню ельники выехал велосипедист со скоростью 9 км/ч. одно??ременно навстречу ему из деревни ельники выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч.какое расстояние будет между ними через 40 минут,если расстояние между посёлком и деревней составляет 20 км?а через 50 минут?

Автор: Гость