Из посёлка сосенки в деревню ельники выехал велосипедист со скоростью 9 км/ч. одно??ременно навстречу ему из деревни ельники выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч.какое расстояние будет между ними через 40 минут,если расстоя...
Математика
Из посёлка сосенки в деревню ельники выехал велосипедист со скоростью 9 км/ч. одно??ременно навстречу ему из деревни ельники выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч.какое расстояние будет между ними через 40 минут,если расстояние между посёлком и деревней составляет 20 км?а через 50 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:60=0,67(ч)- составляют 40 минут 50:60=0,83(ч)-составляют 50 минут 1) 20-0,67*(9+15)=3,92(км)-через 40 минут 2) 20-0,83*(9+15)=0,08(км)-через 50 минут
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