Найди значения выражений двумя способами 53кг800г+9760г 2км700м-1800м 18т5ц+3т6ц 4м23см-1м80см 7м/кв35дм/кв+330дм/кв 8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ! БЫТРО ЧЁТКО И ПРАВИЛЬНО! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗАД...

Математика

Найди значения выражений двумя способами 53кг800г+9760г 2км700м-1800м 18т5ц+3т6ц 4м23см-1м80см 7м/кв35дм/кв+330дм/кв 8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ! БЫТРО ЧЁТКО И ПРАВИЛЬНО! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗАДАНИЕ!

Автор: Гость