Найди значения выражений двумя способами 53кг800г+9760г 2км700м-1800м 18т5ц+3т6ц 4м23см-1м80см 7м/кв35дм/кв+330дм/кв 8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ! БЫТРО ЧЁТКО И ПРАВИЛЬНО! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗАД...
Математика
Найди значения выражений двумя способами 53кг800г+9760г 2км700м-1800м 18т5ц+3т6ц 4м23см-1м80см 7м/кв35дм/кв+330дм/кв 8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ! БЫТРО ЧЁТКО И ПРАВИЛЬНО! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗАДАНИЕ!
Ответ(ы):
Гость:
М -1 м 8 см 7 м(квадратных) 35 дм(квадратных)+330 дм(квадратных) 8 м(куб.)-2 м(куб.)24 дм(куб.)
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