Найдиде в каждом столбика лишнее существительное и объясните почему оно лишнее 1)варенье здание шимпанзе настроение 2)умница соня подлиза мадонна 3)жюри рефери конферансье маэстро 4)салями кольбари бикини авеню

Русский язык

Найдиде в каждом столбика лишнее существительное и объясните почему оно лишнее 1)варенье здание шимпанзе настроение 2)умница соня подлиза мадонна 3)жюри рефери конферансье маэстро 4)салями кольбари бикини авеню

Автор: Гость