Найдиде в каждом столбика лишнее существительное и объясните почему оно лишнее 1)варенье здание шимпанзе настроение 2)умница соня подлиза мадонна 3)жюри рефери конферансье маэстро 4)салями кольбари бикини авеню
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Найдиде в каждом столбика лишнее существительное и объясните почему оно лишнее 1)варенье здание шимпанзе настроение 2)умница соня подлиза мадонна 3)жюри рефери конферансье маэстро 4)салями кольбари бикини авеню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: шимпанзе (несклоняемое существительное), остальные - 2-г склонения. 2:мадонна (сущ. жен.р. 1 скл., тогда как первые 3 сущ. - сущ.общего рода). 3: жюри (ср.род, остальные - мужского р.). 4: бикини (ср.р.).
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