Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции, основания которой равны 12 см и 6 см, а один из углов равен 60 градусов

Геометрия
Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции, основания которой равны 12 см и 6 см, а один из углов равен 60 градусов
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Гость:
Вот твоя задачка.Очень простинькая
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