Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основанием AD и боковой стороной АВ углы , равные 46 и 35 градусов соответственно
Математика
Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основанием AD и боковой стороной АВ углы , равные 46 и 35 градусов соответственно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В трапеции сумма углов прилежащий одной стороне равна 180 градусам. Соотвесственно угол BAC+угол CAD-угол B=180 46+35-угол B=180 угол B=180-81 угол B=99 градусов
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