Составте предлодение со словами: however, to poison пожалуйста

Английский язык
Составте предлодение со словами: however, to poison пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
The Win luck to poison The bad luck to however
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