Синтаксический разбор сложного предложения! Сергей Митрофанович шел по тротуар?? и слышал как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе.
Русский язык
Синтаксический разбор сложного предложения! Сергей Митрофанович шел по тротуар?? и слышал как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей митрофанович шел по тротуару и -----------------------------------======- - - - - - - - - - - слышал как громко стучала его деревяшка ========= _ ._._._========- - - - - - - - - - - - - - в шумном,(но) в то же время будто и ~~~~~~~~~ притихшем городе. ~~~~~~~~~~-.-.-.-.-.-.-.-
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