Синтаксический разбор сложного предложения! Сергей Митрофанович шел по тротуар?? и слышал как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе.

Русский язык

Синтаксический разбор сложного предложения! Сергей Митрофанович шел по тротуар?? и слышал как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе.

Автор: Гость