Проанализируйте Железнодорожный автомобильный воздушный и водный транспорт по себестоимости по скорости Объясните лидерства трубопроводного и железнодорожного транспорта по грузообороту лидерства железнодорожного транспорта по ...

Гость: Гость:

ЖД: по себестоимости: дороже морского на 30 % по скорости: быстрее морского в 2 раза ( примерно 60 км/ч) МОРСКОЙ: по себестоимости: самый дешевый по скорости: невысокая( 25-35 км/ч) Автомобильный: по себестоимости: дороже морского в 15 раз по скорости: скорость высокая ВОЗДУШНЫЙ: по себестоимости: самый дорогой по скорости: самый быстрый 1) наверное, потому что лидерство имеет ЖД, т.к. он может перевозить груз на дальние расстояние и большая грузоподъемность. А трубопроводный транспорт имеет преимущество в том, что трубы протягиваются на большие расстояния, и большое кол-во проходит груза по нему. а дальше по этому принципу думай))