Невеликий твір на тему " Що для мене означає бути другом? Які моральні якості повинні бути в друга (подруги) ?

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В усьому світі не знайдеш людини, яка б не мріяла про справжню дружбу. Для мене слово "дружба" є синонімом слова "турбота". Наприклад, допомогли товаришеві - і на душі стає легко і приємно. допомогли в біді другу - почули щирі слова подяки. Але найцікавіше те, що, виявляючи людяність, турботу про інших, ми робимо добре й собі. Потрібно знати ціну справжній дружбі. Адже саме ціною власної репутації, спокою, а іноді і життя вірний друг рятує від біди.