ВОПРОС ПО ГЕОГРАФИИ:(15 б) Определите,какое количество осадков и влаги получает ваша местность. У меня местность Московская область,Подмосковье(Новое Домодедово) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЗАВТРА НУЖНА ХОРОШАЯ ОЦЕНКА, НАПИШИТЕ ПОДРО...

География

ВОПРОС ПО ГЕОГРАФИИ:(15 б) Определите,какое количество осадков и влаги получает ваша местность. У меня местность Московская область,Подмосковье(Новое Домодедово) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЗАВТРА НУЖНА ХОРОШАЯ ОЦЕНКА, НАПИШИТЕ ПОДРОБНО КАК ЭТО УЗНАТЬ И ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС!!!

Автор: Гость