ВОПРОС ПО ГЕОГРАФИИ:(15 б) Определите,какое количество осадков и влаги получает ваша местность. У меня местность Московская область,Подмосковье(Новое Домодедово) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЗАВТРА НУЖНА ХОРОШАЯ ОЦЕНКА, НАПИШИТЕ ПОДРО...

География
ВОПРОС ПО ГЕОГРАФИИ:(15 б) Определите,какое количество осадков и влаги получает ваша местность. У меня местность Московская область,Подмосковье(Новое Домодедово) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЗАВТРА НУЖНА ХОРОШАЯ ОЦЕНКА, НАПИШИТЕ ПОДРОБНО КАК ЭТО УЗНАТЬ И ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ветру и влаги ) это легко
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