Помогите умоляю не знаю другого выхода 1 уровень нужен

Гость: Гость:

1а)Они разные, хотя оба принадлежат к литературному жанру. 1б)Инверсия (изменения порядка слов), аллегория (вид монастыря передали как воплощение красоты) 2а) Мне кажется, что второй вариант более насыщенный, так как использованы тропы (метафоры, епитеты и т.д.) 2б) брег(берег), ковчег (ящик для хранения ценных вещей, по Библии - огромный корабль), келья (жилище монахов в монастыре, комната) 2в) советую сопоставить с правилами русского языка