Составить уравнения химических реакций и показать их как окислительно - восстано??ительные А) Li + H2O → Б) Mg + ZnO →

Химия

Составить уравнения химических реакций и показать их как окислительно - восстано??ительные А) Li + H2O → Б) Mg + ZnO →

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