Составить уравнения химических реакций и показать их как окислительно - восстано??ительные А) Li + H2O → Б) Mg + ZnO →
Химия
Составить уравнения химических реакций и показать их как окислительно - восстано??ительные А) Li + H2O → Б) Mg + ZnO →
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2Li+2H2О=2LiOН+Н2 Б) Mg+ZnO= MgO+Zn
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