Назовите предпосылки мирового экономического кризиса .

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Главными причинами мирового экономического кризиса 1929-1933стали сверх монополизация производства, отсутствие любого его регулирования, диспропорция между ростом объемов производства и уровнем доходов значительной части населения. Платежеспособность населения уменьшилась, и оно не в состоянии было покупать товары, количество которых все увеличивалось.