Назовите предпосылки мирового экономического кризиса .

История
Назовите предпосылки мирового экономического кризиса .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главными причинами мирового экономического кризиса 1929-1933стали сверх монополизация производства, отсутствие любого его регулирования, диспропорция между ростом объемов производства и уровнем доходов значительной части населения. Платежеспособность населения уменьшилась, и оно не в состоянии было покупать товары, количество которых все увеличивалось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ручка стоила 40 рублей сколько можно купить ручек на 600 руб. если стоимость повысил?? на 10%
Ответить
Физика
При равномерном движении поезда мяч спокойно лежит на столе, если поезд резко зат??рмозит.Куда покатится мяч?
Ответить
Русский язык
Несколько слов, у которых есть морфемы: приставка, корень, три суффикса и окончани??. Спасибо!
Ответить
Українська мова
Якими членами речення можуть бути фразеологізми? Наведіть приклади.
Ответить
Биология
Что указывает на единство живой и неживой клетки?
Ответить