Якими членами речення можуть бути фразеологізми? Наведіть приклади.

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Деякі фразеологізми є членами речення, тотожними за значенням словам, які вони можуть заступати.Наприклад:Присудок: Ви послухайте його і на вус намотайте. (М.Стельмах).Додаток: Він заговорив дрібно й сердито, наговорив сім мішків гречаної вовни. (І.Нечуй-Левицький).Обставина: Пішов козак світ за очі. (Т.Шевченко).Отже, фразеологізми виступають одним членом речення .