Помогите пожалуйста решить ) первое задание.
Алгебра
Помогите пожалуйста решить ) первое задание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь там график риссовать надо?
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