Обозначте падежи: Моего- Твоего- Своего- Нашего- Вашего- Мою- Твою- Нашими-
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Обозначте падежи: Моего- Твоего- Своего- Нашего- Вашего- Мою- Твою- Нашими-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего-Род. п Твоего-Род. п Своего-Род .п Нашего-Род. п Вашего-Род. п Мою-не могу спомнить Твою-не могу спомнить Нашими-не могу спомнить
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