Чем отличается змей от змий

Литература
Чем отличается змей от змий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Змий - зеленый, а змей - искуситель!
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