А) реши задачу: В мазайки 18 красных деталей и 3 синих во сколько меньше синих деталей чем красных б)составь и реши обратную задачу

Гость: Гость:

А) 18:3=6. Ответ: в 6 раз меньше синих, чем красных. б) В мозаике 3 синих детали и 18 красных. Во сколько раз красных деталей больше, чем синих? 18:3=6 Ответ: в 6 раз больше красных, чем синих.