Создать текст про Осень 6 предложений: 2 сложных, 2 односложных, 2 двусоставных.

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Осень. Это время года радует своей красотой, и люди радуются этой поре. Осень чарует нас своей богатой палитрой цветов.Листья деревьев жёлтые, красные, оранжевые! Трава сухая. Во дворах начинается уборка, люди собирают огромные горы листьев, опавших от ветра. Все начинают готовиться к зиме.