Создать текст про Осень 6 предложений: 2 сложных, 2 односложных, 2 двусоставных.
Русский язык
Создать текст про Осень 6 предложений: 2 сложных, 2 односложных, 2 двусоставных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень. Это время года радует своей красотой, и люди радуются этой поре. Осень чарует нас своей богатой палитрой цветов.Листья деревьев жёлтые, красные, оранжевые! Трава сухая. Во дворах начинается уборка, люди собирают огромные горы листьев, опавших от ветра. Все начинают готовиться к зиме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) реши задачу: В мазайки 18 красных деталей и 3 синих во сколько меньше синих деталей чем красных б)составь и реши обратную задачу
География
ВОПРОС ПО ГЕОГРАФИИ:(15 б) Определите,какое количество осадков и влаги получает ваша местность. У меня местность Московская область,Подмосковье...