Меня зовут Катя, учусь в 3 классе. очень люблю свою школу. занимаюсь пением и рисую. перевести на английский язык
Английский язык
Меня зовут Катя, учусь в 3 классе. очень люблю свою школу. занимаюсь пением и рисую. перевести на английский язык
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