Меня зовут Катя, учусь в 3 классе. очень люблю свою школу. занимаюсь пением и рисую. перевести на английский язык

Английский язык

Меня зовут Катя, учусь в 3 классе. очень люблю свою школу. занимаюсь пением и рисую. перевести на английский язык

Автор: Гость