Найдите число 1/2 которого равна 3/5 от 480
Математика
Найдите число 1/2 которого равна 3/5 от 480
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизвестное число - х 1/2 × х = 3/5 ×480 1/2 × х= 1440/5 1/2 × х = 288 х = 288 : 1/2 = 288/1 × 2/1 х= 576 Проверим: 1/2 × 576 = 3/5 × 480 576/2 = 1440/5 288= 288 Ответ: 576.
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