Найдите длину круга с радиусом 6 см

Математика
Найдите длину круга с радиусом 6 см
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Ответ(ы):
Гость:
Длина круга с радиусом 6 см равняется 12 см
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