Найдите длину равнобедренного треугольника если его периметр 11,7м,а основание5,03м?
Математика
Найдите длину равнобедренного треугольника если его периметр 11,7м,а основание5,03м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(11,7-5,03):2=3,335 м одна боковая сторона треугольника
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