Найдите длину стороны квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 4 м и 16 м?

Алгебра

Найдите длину стороны квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 4 м и 16 м?

Автор: Гость