Найдите длину стороны квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 4 м и 16 м?
Алгебра
Найдите длину стороны квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 4 м и 16 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×16=64 Sквадрата=квадрату его стороны, значит сторона квадрата 8
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