Найдите два числа , сумма которыз равна a , а разность равна b
Алгебра
Найдите два числа , сумма которыз равна a , а разность равна b
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Гость:
X+y=a x-y=b Систему нужно решить
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