Найдите и запишите слова, которые помогут проверить написание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения, 2-го склонения, 3-го склонения . Объясните свой выбор. Земля, роща, сестра, школа, рука, плечо, окно, поле,...
Русский язык
Найдите и запишите слова, которые помогут проверить написание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения, 2-го склонения, 3-го склонения . Объясните свой выбор. Земля, роща, сестра, школа, рука, плечо, окно, поле, конь, дом, дерево, лес, стол, ночь, отмель, грудь.
Ответ(ы):
Гость:
1-го склонения земля,стена 2-го склонения конь 3-го склонения степь
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