Найдите изобразительно-выразительные средства речи. Задремали звезды золотые,за??рожало зеркало затона,брызжет свет на заводи речные и румянит сетку небосклона
Русский язык
Найдите изобразительно-выразительные средства речи. Задремали звезды золотые,за??рожало зеркало затона,брызжет свет на заводи речные и румянит сетку небосклона
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Гость:
Брызжет,румянит-олицетворение Задремали-метафора
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