Помагите пожалуйстаа Упр 285

Математика
Помагите пожалуйстаа Упр 285
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Автор: Гость
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Гость:
Просто от каждого числа убирай 2 нуля
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