Петя ходит б Басеин раз в три дня, Вася раз в четыре дня,а Коля раз в пять дней. В понедельник они встретились в басейне. Через сколько дней они встретятся снова, какой будет это день недели( басейн работает все дни недели)
Математика
Петя ходит б Басеин раз в три дня, Вася раз в четыре дня,а Коля раз в пять дней. В понедельник они встретились в басейне. Через сколько дней они встретятся снова, какой будет это день недели( басейн работает все дни недели)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x4x5=60дней Четверг
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