Петя ходит б Басеин раз в три дня, Вася раз в четыре дня,а Коля раз в пять дней. В понедельник они встретились в басейне. Через сколько дней они встретятся снова, какой будет это день недели( басейн работает все дни недели)

Математика

Петя ходит б Басеин раз в три дня, Вася раз в четыре дня,а Коля раз в пять дней. В понедельник они встретились в басейне. Через сколько дней они встретятся снова, какой будет это день недели( басейн работает все дни недели)

Автор: Гость