СРОЧНО НУЖНО ДО ЗАВТРА СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР"!!!!!!ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!!

Гость: Гость:

Правильный выбор можно сделать не всегда. Возможно то что вы сделаете ошибку. Можно сделать ошибку которая испортит жизнь. Один раз у меня приключилась такая проблема. Я хотела обмануть маму.Когбуто у меня температура.Но я сделала правильный выбор! Я не обманула маму!