СРОЧНО НУЖНО ДО ЗАВТРА СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР"!!!!!!ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!!
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СРОЧНО НУЖНО ДО ЗАВТРА СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР"!!!!!!ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный выбор можно сделать не всегда. Возможно то что вы сделаете ошибку. Можно сделать ошибку которая испортит жизнь. Один раз у меня приключилась такая проблема. Я хотела обмануть маму.Когбуто у меня температура.Но я сделала правильный выбор! Я не обманула маму!
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