ABCD квадрат со стороной 10 см amdt прямоугольник его короткая сторона равна 2 сантиметра На сколько периметр квадрата больше периметра прямоугольника amtd

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Так как авсд квадрат,у него все стороны равны. значит периметр равен 10+10+10+10=40 см. прямоугольник. периметр его равен р=10+10+2+2=24 см. 40-24=16см. ответ. На 16 см периметр квадрата больше периметра прямоугольника