Як на ваш погляд, чим викладено те, що Т. Шевченко розмірковувати над власною долею, долею України, кожною людиною на землі
Українська література
Як на ваш погляд, чим викладено те, що Т. Шевченко розмірковувати над власною долею, долею України, кожною людиною на землі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Міркуємо він був кльовим поетом))))
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