Чем приимущественно отличается пищеварительная система аскариды и цепня?

Гость: Гость:

На переднем конце тела аскариды помещается рот, окруженный тремя губами. Изо рта через мускулистую глотку, которая насасывает пищу, пища проходит в кишечник - тонкую прямую трубочку. Непереваренные остатки пищи удаляются через анальное, или заднепроходное, отверстие, расположенное на заднем конце тела аскариды. У цепня же пищеварительной системы вообще нету. Пища цепнем всасывается всем телом