Чем приимущественно отличается пищеварительная система аскариды и цепня?
Биология
Чем приимущественно отличается пищеварительная система аскариды и цепня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На переднем конце тела аскариды помещается рот, окруженный тремя губами. Изо рта через мускулистую глотку, которая насасывает пищу, пища проходит в кишечник - тонкую прямую трубочку. Непереваренные остатки пищи удаляются через анальное, или заднепроходное, отверстие, расположенное на заднем конце тела аскариды. У цепня же пищеварительной системы вообще нету. Пища цепнем всасывается всем телом
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