Найдите х в пропорции: ((5/18 - 4/15):1/6 + 3 целых 14/15):0,8 х ------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------- 3 целых 1/25 * 5/12 -2/3 1 целая 3/8 : ( 4 целых 5/...

Гость: Гость:

Смотри на фото все что можно решено. _______________________ 1) Упрощаю это выражение: • ((5/18 - 4/15):1/6 + 3 целых 14/15):0,8 х=5х 2) Упрощаю это выражение: • 3 целых 1/25 * 5/12 -2/3= 3/5=0,6 3) Упрощаю это выражение: • 1 целая 3/8 : ( 4 целых 5/16 - 3 целых 1/6 = 1 целая 1/5 = 1,2 4) Получаю по твоим записям выражение: • 5х=3/5 ??? 1 целая 1/5 • 5х=0,6 ??? 1,2 ___________________ Ну как то так. Надо чётко писать задание. Поэтому саму пропорцию решить не смогла.