С решением!!все под А .спасибо.
Алгебра
С решением!!все под А .спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4·(-3)-5·(-3)²/2·(-3)-3=-12-45/-6-3=-57/-9=6 3/9=6 1/3 Ответ:2 2) Знаменатель не должен быть равен 0. 14+2x≠0 2x≠-14 x≠-7 Ответ:2 3) 2(4a²-1)/-8(2a-1)=2(2a-1)(2a+1)/-8(2a-1)=-2a+1/4 Ответ: 3 4) 2nm-m²-nm-nm-n²/m(m+n)=-m²-n²/m²+mn=-m²+n²/m²+mn Ответ:1.
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