Помогите упростить выражение (3a^(-6))^(4)*a^(45)
Алгебра
Помогите упростить выражение (3a^(-6))^(4)*a^(45)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3a⁻⁶)⁴ *a⁴⁵=3⁴ *a⁻⁶*⁴ *a⁴⁵=81a⁻²⁴⁺⁴⁵=81a²¹
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