Высота прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, делит её на отрезк?? длиной 18 см и 32. Найдите катеты треугольника. Пожалуйста, помогите
Геометрия
Высота прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, делит её на отрезк?? длиной 18 см и 32. Найдите катеты треугольника. Пожалуйста, помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота, опущенная из прямого угла является средним геометрическим отрезков гипотенузы на которые она разделилась. гипотенуза равна 18+32=50, h=√18*32=√9*2*16*2=3*2*4=24, по соотношениям в прямоугольном треугольнике катет а=√50*32=√25*2*16*2=5*2*4=40, катет b=√50*18=25*2*9*2=5*3*2=30
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