а)Коля надул в 4 раза больше шариков чем Саша а вместе они надули 20 шариков.Сколько шариков надул каждый? б)Алеша решил в 3 раза больше задач чем Боря.А Боря решил на 12 задач меньше чем Алеша.Сколько задач решил каждый?

Математика
а)Коля надул в 4 раза больше шариков чем Саша а вместе они надули 20 шариков.Сколько шариков надул каждый? б)Алеша решил в 3 раза больше задач чем Боря.А Боря решил на 12 задач меньше чем Алеша.Сколько задач решил каждый?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту задачу проще всего решить уравнением. 1. Возьмем количество шариков, которое надул Саша за х. Значит Коля надул 4х шариков. Составим уравнение -  х + 4х = 20, следовательно, 5 x = 20 x = 20 : 5 = 4 (шар.) надул Саша 4 × 4 = 16 (шар.) надул Коля Ответ: 4, 16. 2. Обозначим за х количество задач, решенных Борей. Тогда получается, что Алеша решил 3х Составим уравнение -  х + 12 = 3х  Перенесем все части с х в одну сторону а без х - в другую. 12 = 3х - 3 12 = 2x x = 6 Вот и количество задач, решенных Борей. 6 × 3 = 18 задач решил Алеша. Ответ: 6, 18.
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