Чем Византийская империя в раннем средневековье отличалась в культурном отношен??и от стран Западной Европы???

История
Чем Византийская империя в раннем средневековье отличалась в культурном отношен??и от стран Западной Европы???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Византийская империя была менее подвержена нападению внешних сил, как Западная Римская империя, на которую постоянно осуществляли вооружённые набеги германские племена. Поэтому в Византии сложились более благоприятные условия для развития всех видов памятников культуры, начиная с архитектуры и заканчивая иконами. Византия построила величественные сооружения, которые по финансовым затратам и масштабам намного превосходила западноевропейские. Императоры уделяли большое влияние благоустройству городов, поэтому они всегда имели благопристойный и ухоженный вид. В Византии укоренилась практика написания икон, в то время как на Западной Европе иконы не были так распространены. Византия также прославилась многочисленными достижениями в сфере науки, активно используя собственный и арабский опыт исследований.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А)Коля надул в 4 раза больше шариков,чем Саша, а вместе они надули 20 шариков. Скольк?? шариков надул каждый? б) Алёша решил в 3 раза больше зада...
Ответить
История
Муміфікація у Єгипті
Ответить
История
В стране тюрков -ашинав середине 6 века каган Бумын основал первое тюркское государство? Да или Нет
Ответить
Русский язык
С 2 по седьмой помогите)))
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC AB=BC= 7 см, а АС= 6 с. Найдите высоту BD треугольника.
Ответить