Чем Византийская империя в раннем средневековье отличалась в культурном отношен??и от стран Западной Европы???
История
Чем Византийская империя в раннем средневековье отличалась в культурном отношен??и от стран Западной Европы???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Византийская империя была менее подвержена нападению внешних сил, как Западная Римская империя, на которую постоянно осуществляли вооружённые набеги германские племена. Поэтому в Византии сложились более благоприятные условия для развития всех видов памятников культуры, начиная с архитектуры и заканчивая иконами. Византия построила величественные сооружения, которые по финансовым затратам и масштабам намного превосходила западноевропейские. Императоры уделяли большое влияние благоустройству городов, поэтому они всегда имели благопристойный и ухоженный вид. В Византии укоренилась практика написания икон, в то время как на Западной Европе иконы не были так распространены. Византия также прославилась многочисленными достижениями в сфере науки, активно используя собственный и арабский опыт исследований.
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