Здравствуйте,хочу проверить правильно я сделала дом.раб.п помогите если ошиблась
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Здравствуйте,хочу проверить правильно я сделала дом.раб.п помогите если ошиблась
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Если не ошибаюсь то правильно
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